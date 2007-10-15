Дизайн сайта транспортной компании

Нужен дизайн сайта (без верстки) для транспортной компании, занимающейся железнодорожными и мультимодальными перевозками.

Необходимо разработать макет первой и внутренней страниц. Дизайн должен быть оригинальным, лаконичным и запоминающимся. Графика и фотографии из клипартов, стандартный и скучный трехколоночный дизайн с унылой “шапкой” не рассматриваются, как и скачанные из Интернета шаблоны.

Хочется, чтобы дизайн основывался на тонких ассоциациях, а не на тупом использовании локомотивов, сухогрузов и трейлеров, каковые в избытке наблюдаются в отечественном Интернете.

Обсуждение оплаты и выбор исполнителя на основе предварительных набросков.

Более подробную информацию можно посмотреть в приложении.