Дизайн сайта транспортной компании

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок328 просмотров
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Нужен дизайн сайта (без верстки) для транспортной компании, занимающейся железнодорожными и мультимодальными перевозками.

Необходимо разработать макет первой и внутренней страниц. Дизайн должен быть оригинальным, лаконичным и запоминающимся. Графика и фотографии из клипартов, стандартный и скучный трехколоночный дизайн с унылой “шапкой” не рассматриваются, как и скачанные из Интернета шаблоны.

Хочется, чтобы дизайн основывался на тонких ассоциациях, а не на тупом использовании локомотивов, сухогрузов и трейлеров, каковые в избытке наблюдаются в отечественном Интернете.

Обсуждение оплаты и выбор исполнителя на основе предварительных набросков.

Более подробную информацию можно посмотреть в приложении.

Дизайн сайта
16 лет назад
vlad-1-3
Гость 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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