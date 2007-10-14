Разработка дизайна сайта

Есть блог uniqman.com Для него нужен новый дизайн - интереснее, продвинутее, профессиональнее, удобнее, современнее. Нужен только дизайн, без верстки. Более подробно расскажу в ТЗ после выбора фрилансера. Присылайте ссылки на свое портфолио, по нему я буду выбирать. Указывайте свою ...