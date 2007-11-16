Дизайн блога об интернет-маркетинге

Есть блог uniqman.com

Для него нужен новый дизайн - интереснее, продвинутее, профессиональнее, удобнее, современнее.

Нужен только дизайн, без верстки.

Более подробно расскажу в ТЗ после выбора фрилансера.

Присылайте ссылки на свое портфолио, по нему я буду выбирать. Указывайте свою приблизительную цену за работу.