Шаблон для CMS Joomla

$200
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок149 просмотров
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Техническое задание

1. Разработать логотип и 7 баннеров.

2. Разработать и сверстать «резиновый» шаблон под CMS Joomla.

3. Переделать шаблон магазина в CMS Joomla под общий дизайн.

4. Переделать шаблон форума в CMS Joomla под общий дизайн.

5. Переделать шаблон барахолки в CMS Joomla под общий дизайн.

Пожелания:

• Узнаваемый общий стиль.

• Легкий дизайн, минимум графики как на hotline.ua + логотип.

• Предпочтительные цвета – светло-голубой, жёлто-горячие вставки, светло зеленый.. т.е. цвета немного в дымке...

• Желательно предоставить 2-3 варианта цветовых решений.

• Портальная структура, должно быть достаточно места для больших объемов информации и под рекламные места. (например баннер 240х350, 468х60)

P.S. Дизайн должен быть индивидуальным. Использования общедоступных шаблонов и элементов не допустимо.

Графические значки в шапке или на видном месте:

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Возможно RSS, WAP и PDA в зависимости от дизайна.

Joomla
16 лет назад
aku4er
Андрей 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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