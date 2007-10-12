Шаблон для CMS Joomla

Техническое задание

1. Разработать логотип и 7 баннеров.

2. Разработать и сверстать «резиновый» шаблон под CMS Joomla.

3. Переделать шаблон магазина в CMS Joomla под общий дизайн.

4. Переделать шаблон форума в CMS Joomla под общий дизайн.

5. Переделать шаблон барахолки в CMS Joomla под общий дизайн.

Пожелания:

• Узнаваемый общий стиль.

• Легкий дизайн, минимум графики как на hotline.ua + логотип.

• Предпочтительные цвета – светло-голубой, жёлто-горячие вставки, светло зеленый.. т.е. цвета немного в дымке...

• Желательно предоставить 2-3 варианта цветовых решений.

• Портальная структура, должно быть достаточно места для больших объемов информации и под рекламные места. (например баннер 240х350, 468х60)

P.S. Дизайн должен быть индивидуальным. Использования общедоступных шаблонов и элементов не допустимо.

Графические значки в шапке или на видном месте:

Добавить в избранное

Главная

FAQ

Карта сайта

Обратная связь (конверт)

Возможно RSS, WAP и PDA в зависимости от дизайна.