Шаблон для CMS Joomla

Здравствуйте. Требуется разработка качественного дизайна. Тема: Ремонт автомобилей, Запчасти, СТО, Автомобили. Это будет крупный проект с новостной летной. Основная тематика: поиск автолюбителем в Минске услуг и запчастей по ремонту автомобилей. Дополнительная тематика поставка Авто из США. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание
1. Разработать логотип и 7 баннеров.
2. Разработать и сверстать «резиновый» шаблон под CMS Joomla.
3. Переделать шаблон магазина в CMS Joomla под общий дизайн.
4. Переделать шаблон форума в CMS Joomla под общий дизайн.
5. Переделать шаблон барахолки в CMS Joomla под общий дизайн.
Пожелания:
• Узнаваемый общий стиль.
• Легкий дизайн, минимум графики как на hotline.ua + логотип.
• Предпочтительные цвета – светло-голубой, жёлто-горячие вставки, светло зеленый.. т.е. цвета немного в дымке...
• Желательно предоставить 2-3 варианта цветовых решений.
• Портальная структура, должно быть достаточно места для больших объемов информации и под рекламные места. (например баннер 240х350, 468х60)
P.S. Дизайн должен быть индивидуальным. Использования общедоступных шаблонов и элементов не допустимо.
Графические значки в шапке или на видном месте:
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Возможно RSS, WAP и PDA в зависимости от дизайна.
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