Дизайн сайта СТО

Необходим дизайн нескольких десятков спутников. Темы разные, предпочтительно с версткой, возможно с посадкой на простые движки. Знак вопроса в цене не интересен. интересна сумма
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется разработка качественного дизайна. Тема: Ремонт автомобилей, Запчасти, СТО, Автомобили.
Это будет крупный проект с новостной летной.
Основная тематика: поиск автолюбителем в Минске услуг и запчастей по ремонту автомобилей. Дополнительная тематика поставка Авто из США.
Пожелания по дизайну: качественно, современно. Нужен только дизайн. Отнестись к шрифтам и качеству картинок, иконок уважительно.
Шаблоны, скачанные с Интернета не рассматриваются.
Знать хотя бы основы юзабилити.
В приват не писать, пожалуйста, смотреть не будем.
Портфолио обязательно.
на эту почту или постить на сайте.
Предоплата после начала работы. (После приблизительной схемы расположения элементов на странице)
Небольшие премиальные за толковую работу гарантированы.
Перед началом ознакомтесь с брифом.
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