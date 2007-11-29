Дизайн сайта СТО

Дизайн сайтовЗавершен59 заявок546 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется разработка качественного дизайна. Тема: Ремонт автомобилей, Запчасти, СТО, Автомобили.

Это будет крупный проект с новостной летной.

Основная тематика: поиск автолюбителем в Минске услуг и запчастей по ремонту автомобилей. Дополнительная тематика поставка Авто из США.

Пожелания по дизайну: качественно, современно. Нужен только дизайн. Отнестись к шрифтам и качеству картинок, иконок уважительно.

Шаблоны, скачанные с Интернета не рассматриваются.

Знать хотя бы основы юзабилити.

В приват не писать, пожалуйста, смотреть не будем.

Портфолио обязательно.

на эту почту или постить на сайте.

[email protected]

Предоплата после начала работы. (После приблизительной схемы расположения элементов на странице)

Небольшие премиальные за толковую работу гарантированы.

Перед началом ознакомтесь с брифом.

Дизайн сайта
16 лет назад
WebdesignTexas43
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
DigitApps
Андрей 
39 летКипр
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$150
14 дней
Быстро и очень хорошо проделана работа по дизайну сайта.
Заказчик платит во время! Не придирчив, на вопросы отвечает оперативно
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