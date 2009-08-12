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Просьба смотреть портфолио на WWW.DIGITAPPS.RU

Несмотря на то, что техническая компетентность является абсолютной необходимостью, понимание потребностей и желаний наших клиентов имеет еще более важное значение. DigitApps обладает отличным пониманием бизнеса и маркетинговых концепций.

Наши специалисты обладают всесторонним опытом и помогут улучшить понимание процесса разработки проекта, объясняя каждый шаг. Полная информированность о ходе разработки: от концепции продукта и до технических подробностей, придает нашим клиентам уверенность, чтобы двигаться вперед.

DigitApps всегда находится на связи. Наши клиенты всегда знают о текущем состоянии разработки проекта и что им ожидать далее. Мы немедленно реагируем на все запросы.

Наша компания разрабатывает мобильные, настольные и веб приложения. Это освобождает наших клиентов от необходимости использования нескольких разработчиков при реализации комплексных решений.

Мы работаем для Вас!

Мы постоянно нуждаемся в талантливых разработчиках, дизайнерах, специалистах по тестированию, технических писателях с опытом работы в различных областях для реализации новых и поддержки уже существующих проектов.

Для нас важен опыт работы в команде, наличие реализованных и введенных в эксплуатацию проектов. Заработная плата зависит только от Вашего опыта и желания работать(от $5 до $30 в час). Возможно официальное трудоустройство, обязательное медицинское страхование, оплачиваемые отпуска, премии по результатам работы. Подробное резюме и ссылки на портфолио присылать по адресу [email protected] с пометкой «Резюме программиста». Также приглашаем к сотрудничеству IT компании и web — студии.

Возможен частичный и постоянный характер удаленной работы, постоянное сотрудничество в России и зарубежом. Области IT компетенций, необходимые для успешного участия в проектах - ЛЮБЫЕ(asp.net(C#,VB) + CMS UMBRACO,ajax,winforms,SQL,PHP,perl,python,C++,java,joomla,drupal,jquery,flash,flex,delphi,photoshop,corel) Если Ваш опыт превосходит все разумные рамки — оплата будет на высоте! Вы нужны нам! Мы рады любому письму!