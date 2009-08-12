DigitApps

Андрей DigitApps

 
39 летКипр/Лимассол
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Все виды IT услуг, аутсорсинг, программинг под кластера, социальные сети

Просьба смотреть портфолио на WWW.DIGITAPPS.RU

Несмотря на то, что техническая компетентность является абсолютной необходимостью, понимание потребностей и желаний наших клиентов имеет еще более важное значение. DigitApps обладает отличным пониманием бизнеса и маркетинговых концепций.

Наши специалисты обладают всесторонним опытом и помогут улучшить понимание процесса разработки проекта, объясняя каждый шаг. Полная информированность о ходе разработки: от концепции продукта и до технических подробностей, придает нашим клиентам уверенность, чтобы двигаться вперед.

DigitApps всегда находится на связи. Наши клиенты всегда знают о текущем состоянии разработки проекта и что им ожидать далее. Мы немедленно реагируем на все запросы.

Наша компания разрабатывает мобильные, настольные и веб приложения. Это освобождает наших клиентов от необходимости использования нескольких разработчиков при реализации комплексных решений.

Мы работаем для Вас!

Мы постоянно нуждаемся в талантливых разработчиках, дизайнерах, специалистах по тестированию, технических писателях с опытом работы в различных областях для реализации новых и поддержки уже существующих проектов.

Для нас важен опыт работы в команде, наличие реализованных и введенных в эксплуатацию проектов. Заработная плата зависит только от Вашего опыта и желания работать(от $5 до $30 в час). Возможно официальное трудоустройство, обязательное медицинское страхование, оплачиваемые отпуска, премии по результатам работы. Подробное резюме и ссылки на портфолио присылать по адресу [email protected] с пометкой «Резюме программиста». Также приглашаем к сотрудничеству IT компании и web — студии.

Возможен частичный и постоянный характер удаленной работы, постоянное сотрудничество в России и зарубежом. Области IT компетенций, необходимые для успешного участия в проектах - ЛЮБЫЕ(asp.net(C#,VB) + CMS UMBRACO,ajax,winforms,SQL,PHP,perl,python,C++,java,joomla,drupal,jquery,flash,flex,delphi,photoshop,corel) Если Ваш опыт превосходит все разумные рамки — оплата будет на высоте! Вы нужны нам! Мы рады любому письму!

PHPPythonJoomlaDelphiDrupaljQueryPerlAjax
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
ruskur
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2200
4 балла
9 лет назад
Биржа труда
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ProjectDirector
Дмитрий 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10000
10 баллов
12 лет назад
Проект "Личный кабинет клиента"
Команда отличная! Ни на минуту не пожалел, что обратился к ним! Всё быстро, оперативно, в срок и грамотно! Мы создали очень качественный и интересный ресурс. Спасибо. Думаю продолжим сотрудничество!
Архиинтересный заказчик, с оплатой и приемкой никаких проблем - сотрудничество продолжаем. Всем рекомендую как надежного работодателя.
Ответный отзыв
fishbone
Гость 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$7500
10 баллов
13 лет назад
Сервис файл шаринга высокой нагрузки
Команда DigitApps показала себя на высочайшем уровне. Результат - www.sharingmatrix.com
Отличный заказчик, всем рекомендую, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
redbrick
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Разработка дизайна сайта
Спасибо за работу! Все выполнено с учетом всех пожеланий и на профессиональном уровне! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!!!
Сотрудничество понравилось, проблем с оплатой и коммуникациями нет. Всем спасибо!
Ответный отзыв
turbostas
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Синхронизация календаря на ASP с Google calendar
Vypolnenenie v dogovorennye sroki i professional'no. Bagi popravlenni bystro. Otlichnaya kommunikatzia. Budem sotrudnichat' dal'she.
Заказчик солидный, адекватный во всех отношениях, приятно сотрудничать.
Ответный отзыв