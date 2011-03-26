ProjectDirector

Дмитрий ProjectDirector

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн мототехники

    $5000

    Нужно придумать дизайн для 25 разных моделей мототехники не формы меняя корпуса/пластика. Пример одной из моделей во вложении. Остальные успешному кандидату на почту.

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект "Личный кабинет клиента"

    $10000

    От написания ТЗ до запуска. Личный кабинет Клиента – это персональный, информационный ресурс на сайте нашей Компании, предназначенный для автоматизации и упрощения работы с нашими клиентами. Включает в себя: Очень удобный, интересный, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

DigitApps
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10000
10 баллов
14 лет назад
Проект "Личный кабинет клиента"
Архиинтересный заказчик, с оплатой и приемкой никаких проблем - сотрудничество продолжаем. Всем рекомендую как надежного работодателя.
Команда отличная! Ни на минуту не пожалел, что обратился к ним! Всё быстро, оперативно, в срок и грамотно! Мы создали очень качественный и интересный ресурс. Спасибо. Думаю продолжим сотрудничество!
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