ProjectDirector

$5000
Нужно придумать дизайн для 25 разных моделей мототехники не формы меняя корпуса/пластика. Пример одной из моделей во вложении. Остальные успешному кандидату на почту.
Дизайн продукции15 заявок
Закрыт
13 лет назад
Нужно придумать дизайн для 25 разных моделей мототехники не формы меняя корпуса/пластика. Пример одной из моделей во вложении. Остальные успешному кандидату на почту.
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