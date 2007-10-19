В общем ребят, для женского сайта нужен шаблон DLE 6.2 слева, и справа нужно что были колонки и разверстка 1024 Вот прикрепил картинку смотрите нужно подобие, или этот шаблон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайта доставки обедов. Нужен только макет главной страницы, и соответственно макет других страниц (оринтировочно 2). Сайт будет представлять из себя интернет магазин примерно как tanuki.ru верхнее и левое меню такое же, дизайн естественно не в восточном стиле. Обязательно для общения icq. Нужно сделать качественно и достаточно быстро. Оплата перевод сбербанка или вебмани руб.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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