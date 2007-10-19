Дизайн сайта доставки обедов

Дизайн сайтовЗавершен58 заявок381 просмотр
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Дизайн сайта доставки обедов. Нужен только макет главной страницы, и соответственно макет других страниц (оринтировочно 2). Сайт будет представлять из себя интернет магазин примерно как tanuki.ru верхнее и левое меню такое же, дизайн естественно не в восточном стиле. Обязательно для общения icq. Нужно сделать качественно и достаточно быстро. Оплата перевод сбербанка или вебмани руб.

Дизайн сайта
16 лет назад
luckymsk
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
_az_
36 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный заказчик. Четкие описания, знает, что хочет. Оплата за работу в срок и без задержек. Очень рад сотрудничать дальше.
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