Нужен дизайн на тему сексология

Есть сайт http://doctorsexolog.ru

Нужно разработать нормальный дизайн для него.

Категории и разделы должны быть такие же как сейчас там.

У сайта есть рассылка ( http://content.mail.ru/pages/p_23166.html )

нужно разрабоать страничку где можно будет публиковать ВОПРОСЫ -ОТВЕТЫ с рассылки.

Высылайте пример макета сразу на емайл [email protected] (формат примера .JPG, BMP и другие)

Можно даже шаблон в html прислать.

В общем, за хороший дизайн будет отличный отзыв.

p.s. НИКАКИХ предоплат!