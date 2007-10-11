Дизайн, шаблон под Joomla

Нужен шаблон, работающий под управлением CMS DataLife Engine 6.0 Дизайн нужен для сайта тематики - Художественные ВУЗЫ Санкт-Петербурга. Примерная цветовая гамма Примерно три цвета черный (оттенки серого) светло терракотовый и белый. Все картинки должны выглядеть как карандашный рисунок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак. Нужен шаблон JOOMLA с дизайном для крупного (по структуре) сайта.
Логотип имеется и его нужно в дизайн вставить.
Условие:
Скриншот дизайна сайта размещать в Вашем портфолио нельзя.
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