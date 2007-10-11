Редизайн сайта (Камасутра 2)

$20
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок246 просмотров
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http://hotkamasutra.net/

В общем, нужен полный редизайн, можно какой-то шаблон переделать, но нужно под ДЛЕ 6.2.

Один Вариант уже делаю, нужен второй. Готов заплатить 20у.е.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
16 лет назад
Sonitta
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
Все сделал быстро и качественно.
Спасибо, очень приятно работать с людьми, которые четко знают, что хотят получить в итоге. Остался доволен нашим сотрудничеством и надеюсь на продолжение.
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