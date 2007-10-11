Редизайн сайта (Камасутра 2)

Нужен шаблон, работающий под управлением CMS DataLife Engine 6.0 Дизайн нужен для сайта тематики - Художественные ВУЗЫ Санкт-Петербурга. Примерная цветовая гамма Примерно три цвета черный (оттенки серого) светло терракотовый и белый. Все картинки должны выглядеть как карандашный рисунок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем, нужен полный редизайн, можно какой-то шаблон переделать, но нужно под ДЛЕ 6.2.
Один Вариант уже делаю, нужен второй. Готов заплатить 20у.е.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $300
Конкурс на лучший дизайн сайта по организации праздников. 1. Агентство занимается организацией праздников. 2. Агентство занимается рекламно-полиграфическими услугами. весь перечень товаров работ и услуг можно посмотреть здесь: www.dibart.ru 3. Из выбранного нами дизайна некобходимо сделать управляемый сайт. 4. В ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен недорогой дизайн сайта для фирмы занимающейся организацией и проведением праздников.Завершен16 лет назад
- $100
Описание: Сайт сделан на Joomla. Страница «Подписаться»: изменить текст, м.б. картинки в общем дизайне. Ссылка на (2) и (3). (2) Страница «Корпоративные клиенты»: создать, текст, логотипы клиентов, форма заявки (компания, Фамилия и имя, телефон для связи), ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Есть уже шотовая нарезка, нужно внести изменения.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно нарисовать дизайн для сайнтаЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Предлагаю к разработке дизайн сайта для агентства интернет-рекламы. Особенности следующие: -полное отсутствие декоративных граф. элементов, всё на HTML и шрифтах -Полное отсутствие цвета кроме белого, чёрного и 2ух серых тонов во вложении скетч сделаный за ...Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо пределать дизайн сайта ,структурировать информацию. Предпочтительно спокойные,стильные тона.Дизайн сайтов93 заявкиЗакрыт16 лет назад
Швейцарской компании OpusQ ищут талантливых дизайнеров для создания онлайн-казино. Нужнен опыт создания дизайна для подобных проектов и знание английского. Пожалуйста, присылайте свои резюме и требования на [email protected]Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн сайта магазина на движке shop-script-free. Сайт будет посвящен театральным и телеспектаклям, а также редким фмльмам. Сайт www.telespektakli.ru. Желательно работы завершить за неделю. Рассмотрю любые варианты.Завершен16 лет назад