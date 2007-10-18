Дизайн и верстка для сайта Организация праздников

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Предлагаю к разработке дизайн сайта для агентства интернет-рекламы. Особенности следующие: -полное отсутствие декоративных граф. элементов, всё на HTML и шрифтах -Полное отсутствие цвета кроме белого, чёрного и 2ух серых тонов во вложении скетч сделаный за ...