Дизайн страницы продаж

Описание: Сайт сделан на Joomla.

Страница «Подписаться»: изменить текст, м.б. картинки в общем дизайне. Ссылка на (2) и (3).

(2) Страница «Корпоративные клиенты»: создать, текст, логотипы клиентов, форма заявки (компания, Фамилия и имя, телефон для связи), кнопка «отправить». Заполненная форма отправляется на subscribe@сайт.ру.

(3) Страница «Частные клиенты»: создать, текст, описания трех групп товаров, после каждой кнопка «заказать» (открывается (4), м.б. имеет смысл сделать три страницы оформления заказа под каждую группу).

(4) Страница «Оформление заказа»: создать, текст, форма с данными (фамилия, имя, почта), галочка напротив «Согласен с условиями _лицензионного соглашения_ (ссылка на (5))», выбор формы оплаты (вебмани, яндекс деньги или оплата через банк), кнопка «подтвердить заказ».

Письмо с данными из формы и данными о заказе (товар, вид оплаты) отсылается на subscribe@сайт.ру.

Автоматически отсылать заполнившим заявку на покупку письмо с информацией, зависящей от выбранного типа оплаты и выбранного товара. (Текст в т.ч. с номером заказа (старт с 314) и либо прикрепленная квитанция в xls, либо файл с реквизитами вебмани и яндекс-денег, либо ссылка на страницу, где можно произвести оплату.)

(5) Страница «Лицензионное соглашение»: создать, только текст. Открывается в новом окне.

Этап 1: утверждение шаблонов.

Этап 2: исполнение.

Подробности почтой (ссылка на сайт, все тексты)