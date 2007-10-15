Дизайн + верстка сателитов.

Необходимо сделать дизайн + верстку сателита (сателит соответсвенно цена).

Нужно сделать всего одну ХТМЛ страницу.

Требования к сателиту.

- Светлый дизайн

- Верстка чистая, табличная, CSS - в отдельном файле.

- Все надписи на английском языке

- страница в центре экрана.Ширина фиксированная.

- Страница содержит три колонки:

1 ширина колонки около 250-280

2 ширина 600 - 650

3 ширина 200-300 - возможно некая резиновость в этой колонке.

- Шапка должна быть небольшой, с картинкой отражающей тему сателита.

- В шапке или в в одном из меню долно быть место для поля поиска. Всего надо разместить 2 поля поиска по сайту.

- Вверху должно быть 2 строки для служебной информации и навигации.

- снизу должно быть место для подписи "Copyright © 2007 by sitename.com All rights reserved"

- Необходимо создать кнопку типа "Add your business here".

Пример такой работы http://usedcarstrade.us/

ТЕМА САТЕЛИТА - Florists in USA или America's Florist

т.к. Это первый сателит из большого заказа то возможно продолжение сотрудничества.

Оплата только через СБС