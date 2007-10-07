Дизайн сайта в стиле "Конструктивизм"

Нужно создать 2 шаблона Jommla - под интернет-магазины на Virtuemart. Дизайн не особо навороченный, простой, но стильный... По срокам - до конца недели нужно получить уже утвержденные версии шаблонов. За сегодняшний день хотелось бы выбрать исполнителя. И ...