Дизайн сайта в стиле "Конструктивизм"

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок405 просмотров
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Разработка дизайна сайта для он-лайновой версии журнала.

ДИЗАЙН НУЖЕН В СТИЛЕ "КОНСТРУКТИВИЗМ"

Сейчас журнал выложен здесь:

http://www.artpragmatica.ru/publish/?uid=91

[email protected]

Оставляйте ссылки или присылайте ссылки по мылу на Ваши работы выполненные в стиле "Конструктивизм"!

Обложка журнала прилагается.

Дизайн сайта
16 лет назад
uliana-ru
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16 лет в сервисе
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16 лет назад