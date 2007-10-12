Дизайн аниме-сайта

$250
Дизайн сайтовЗавершен38 заявок286 просмотров
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Требуется создать дизайн для сайта аниме-тематики. Пожалуйста, не думайте что достаточно будет взять шаблон и заменить стандартные картинки на изображения аниме-героев. Тут нужен более творческий подход. Без flash. Логотип не нужен.

Все подробности - через личку.

16 лет назад
warstar
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
MW-Studio
Владимир 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-1)
16 лет назад
$130
5 дней
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена качественно и даже с некоторым опережением запланированных сроков. Получилось гораздо лучше, чем я мог себе представить. Меня приятно порадовала внимательность к деталям, быстрое реагирование на возникающие в процессы работы корректировки. Замечательный специалист. Спасибо за работу.
Замечательный заказчик. Очень приятно было поработать вместе. Прекрасно нашли общий язык.