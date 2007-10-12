Дизайн аниме-сайта

Сам сайт: payers.ru/ufsin/ В общем то что сейчас есть, немного темновато, по этому хотелось бы дизайн с более "пастельными цветами", с комбинацией с с зеленым, ярко зеленым цветом, что то вроде как на http://www.skype.com/ на ...