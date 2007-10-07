Переделать шаблон для DLE + оптимизировать

Требуется дизайн сервера по Онлайн-RPG LineAge II Название проекта: Epic Lands (Эпические Земли) Адрес сайта: www.epiclands.ru Подробности изложены в прикрепленном документе (будут вопросы - пишите в личку или на почту) [ПРОЕКТ ЗАКРЫТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН] Просьба сразу присылать готовые варианты работ, ...
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Добрый день. Имеется кривой шаблон для сайта DLE. Нужно его сделать ровным для версии 6.2 + по возможности оптимизировать. Жду ваши предложения.
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