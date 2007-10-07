Дизайн шапки сайта

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок184 просмотра
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Требуеться дизайн шапки для нового интернет магазина аттрибутики футбольных клубов ( футболки , шарфы , мячи , обувь).

Требования:

1) Дизайн должен быть для резолюции 1024.

2) Включая меню.

3) Высота до 150 пикселей.

4) Создание лого.

16 лет назад
yulian_o
43 годаИзраиль
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AntKi
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Быстрая и качественная работа,без каких либо проблем и с полным соответсвием требованиям заданным в проекте.
Отличный заказчик! Спасибо за прекрасный проект!
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