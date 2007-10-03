Дизайн сайтов

Есть главная страница http://negabarity.ru/sait2.jpg , но нет дизайна внутренних страниц сайта (см. www.negabarity.ru), которые должны, очевидно, отличаться от главной т.к. подобный дизайн не канает для внутренних. Задача сделать в том же ключе. PSD есть если ...