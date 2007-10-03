Дизайн сайтов

Есть нарисованный макет интернет-магазина. Его необходимо основательно доработать. Шапка готова полностью, футер на 50%. Основную часть дизайна интернет-магазина необходимо подогнать по стилю к шапке. Структура вся сохраняется. Жду Ваше портфолио. Сделать необходимо сегодня - завтра. Бюджет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Неспешно ищется дизайнер. через неделю-две надо будет начать. Тем несколько (5-10 сайтов). Нужен хороший уровень и скидка за объем.
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть главная страница http://negabarity.ru/sait2.jpg , но нет дизайна внутренних страниц сайта (см. www.negabarity.ru), которые должны, очевидно, отличаться от главной т.к. подобный дизайн не канает для внутренних. Задача сделать в том же ключе. PSD есть если ...Завершен16 лет назад
Необходимо разработать дизайн шапки сайта для магазина по продаже лекарственных травЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо разработать и интегрировать дизайн в джумлу Всем спасибоЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно сверстать дизайн из PSD для форума. В форум встраиваться будет своими силами. Подробности в асю 456-060.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется создать дизайн парфюмерного магазина.Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Качественный, оригинальный дизайн для adult сайта. 2 страницы: внешняя и внутренняя. Наличие портфолио приветствуется. примеры: http://www.xxxsexi.ru http://www.celebmovie.ru http://www.nakedstars.ruДизайн сайтов25 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать сайт, для компании занимающейся дверьми Дизайн должен быть красивым и пафосным :) VIP время на примерный дизайн 2 дня [email protected]Закрыт16 лет назад
Требуется *PSD дизайн сайта школы, стиль Web 2.0 Денег много нет, лучше за отзыв + ссылка с сайта пишите в ICQ 5-705-629Завершен16 лет назад
дело такое: есть сайт, при доступе на который, имеем такой ответ: Bad Gateway The proxy server received an invalid response from an upstream server. Additionally, a ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад