Дизайн и интеграция в Джумла

$100
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать и интегрировать дизайн в джумлу

Всем спасибо

16 лет назад
vanzak
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
  • Похожие заказы

  • Adult проект

    $100

    Качественный, оригинальный дизайн для adult сайта. 2 страницы: внешняя и внутренняя. Наличие портфолио приветствуется. примеры: http://www.xxxsexi.ru http://www.celebmovie.ru http://www.nakedstars.ru

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить 502 Bad Gateway

    дело такое: есть сайт, при доступе на который, имеем такой ответ: Bad Gateway The proxy server received an invalid response from an upstream server. Additionally, a ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Необходимо сделать новый дизайн для сайта http://erynok.com – Украинский Информационный Бизнес-портал. Итак: 1. Новый дизайн 2. Порезка 3. Верстка (главная, и одну второстепенную страницу.) Буду расматривать только тех у кого уже есть опыт работы, желательно высылайте примеры Ваших работ. Плохой дизайн ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн шапки сайта

    $100

    Необходимо сделать шапку к hyip-сайту. Фактически неодходимы иконки к разделам - Главная страница - Правила - FAQ - Регистрация - Статистика - Форум - Контакты Размер картинок не более 90х55 Рассмотрю предложения по созданию всего дизайна, если вас устроит цена в 80$. Подробности при переписке.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон для эротического сайта

    Шаблон для эротического сайта для DLE движка. В принципе сайт можно и у них заказать с индивидуальным шаблоном и заточенным под DLE. У них стоимость 120...но меня она точно не устраивает Как пример мне нужен шаблон ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад