Редизайн сайта

Необходимо сделать новый дизайн для сайта http://erynok.com – Украинский Информационный Бизнес-портал.

Итак:

1. Новый дизайн

2. Порезка

3. Верстка (главная, и одну второстепенную страницу.)

Буду расматривать только тех у кого уже есть опыт работы, желательно высылайте примеры Ваших работ.

Плохой дизайн у меня и у самого получится. Смотрите собственно сайт.

Пишите свои идеи и пожелания.

Также прошу указывать стоимость и сроки.