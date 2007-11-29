Разработка дизайна-макета сайта статистики

$500
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок361 просмотр
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Дизайн-макет должен включать дизайн и верстку следующих частей:

I – Заглавная страница (пример наполнения страницы *ww.hotstats.eu)

II – Пользовательская часть. Примеры лейаута можно увидеть в приложенных файлах. Будут 2 основных типа страниц: с и без меню слева. Верстка должна позволять легко убирать/добавлять левое меню по мере надобности (как пример, сверстано внутри отдельной ). Приложенные примеры должны рассматриваться не как отправная точка разработки дизайна, но как пример разбивки страницы на блоки. Таблицы с отчетами должны сохранить структуру. Необходимо также подобрать набор сочетающихся цветов (15 штук) который будут использоваться для графиков и диаграмм, но при этом должны быть отличными от цветов использованных на этой диаграмме (за исключением белого и серого):

Первые 5 цветов должны хорошо сочетаться и быть хорошо отличимы (как красный-синий-оранжевый-зелёный на диаграмме в приложении).

Страницы отчетов должны содержать информационный блок расположенный под таблицей отчета и графиком. Данный блок будет содержать краткое описание отчета (3-10 строк).

Разметка страниц должна быть выполнена преимущественно с помощью таблиц, но допускается использование верстки с использованием DIV и CSS в оформление блоков текста, меню, заголовков, и т.п. Сверстанный макет должен однообразно отображаться с браузерах: IE 6.x/7.x, Firefox 1.x/2.x. Все повторяющиеся элементы страниц (пункты меню, оформление таблиц отчетов, заголовков, и т.п.) должно быть выполнено с использованием CSS и классов.

В приложении можно найти пример рабочей верстки в файле attendance.php.htm. CSS файл календаря (calendar-system.css) должен быть приведен в соответствие цветовому/шрифтовому оформлению макета.

Оба макета (заглавная страница и пользовательская часть) должны иметь легко вычленяемые в отдельный файл header и footer.

III – Шаблоны счетчиков. Должны быть разработаны шаблоны счетчиков. Примеры счетчиков можно найти в папке buttons приложения. Места под цифры статистики на счетчиках должны сохранить количество мест под цифры. Шрифт который будет использован на счетчиках должен быть подготовлен как это сделано a файлах digits.png и digits-dark.png. Светлые и темные цифры будут использоваться соответственно на темных и светлых счетчиках. Каждый тип счетчика должен быть подготовлен в 12 одинаковый цветовых вариантах (с разным цветом бэкграунда, *ww.hotstats.eu/alltrackers.php).

16 лет назад
bizzzare
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
sibirix-web
Студия 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$500
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
C такими заказчиками приятно работать: 1.Чётко была поставлена задача; 2.Отвечал на все интересующие меня вопросы; 3.Постоянно был ICQ.
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