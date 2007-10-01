Нарисовать шапку к сиджу

Здравствуйте! Требуется создание дизайна - в последствии будет наятнут на ДЛЕ - в фентези стиле. Коротко: Эпоха пиратства. Хотелось бы, чтобы дизайн соответствовал духу. Все подробности при непосредственной переписке. Бюджет - до 120$. Желательно в районе 100. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать шапку и футер для сиджа.
Название сиджа при переписке.
Пример обрисовки смотрите на http://alfavids.com/
В шапке: название сайта + нарисовать с одной стороны тетю, которая раздевается перед веб-камерой, с другой - внимательного зрителя за монитором :)
Бюджет 50 у.е.
Оплата wmz
Более подробное ТЗ при переписке.
Если качество нас удовлетворит, будем с удовольствием работать с Вами постоянно!
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