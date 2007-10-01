Разработка дизайна интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок292 просмотра
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Нужен дизайн (PSD-файл) для обычного, небольшого интернет-магазина.

Выполнение в духе

http://www.webart-studio.net/images.php?img=57.jpg (качественный, современный стиль, позитивные краски, ...).

Содержание-продукция магазина будет аналогичным данному примеру.

Логотип уже есть.

Обязательно укажите портфолио, сумму, когда можете начать и предположительно за какое время.

Спасибо

16 лет назад
fishkaz
47 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
becherovka
Маша 
33 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$150
5 дней
казалась толковым человеком но пропала без вести на половине работы. так и не утруждала себя дать что либо знать, хотя и появилась на Weblancer-е через неделю, больше :( кидала
maDByte
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$170
3 дня
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