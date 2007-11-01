Дизайн сайта (игрового портала)

Нужен дизайн (PSD-файл) для обычного, небольшого интернет-магазина. Выполнение в духе http://www.webart-studio.net/images.php?img=57.jpg (качественный, современный стиль, позитивные краски, ...). Содержание-продукция магазина будет аналогичным данному примеру. Логотип уже есть. Обязательно укажите портфолио, сумму, когда можете начать и предположительно за какое время. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн всех страниц готового сайта
Концепт:
"Игры на любой вкус" - игровой портал (не новостной, а площадка игр), содержащий все направления индустрии легких игр: casual игры, онлайн игры, игры для мобильных телефонов, большие многопользовательские онлайн игры.
Требования:
Простота навигации, Средний шрифт, Большие презентационные картинки игр.
Дополнительно:
Дизайн логотипа под дизайн сайта.
Бюджет:
Ваши предложения + опыт (портфолио).
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