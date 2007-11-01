Дизайн сайта (игрового портала)

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок355 просмотров
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Необходим дизайн всех страниц готового сайта

Концепт:

"Игры на любой вкус" - игровой портал (не новостной, а площадка игр), содержащий все направления индустрии легких игр: casual игры, онлайн игры, игры для мобильных телефонов, большие многопользовательские онлайн игры.

Требования:

Простота навигации, Средний шрифт, Большие презентационные картинки игр.

Дополнительно:

Дизайн логотипа под дизайн сайта.

Бюджет:

Ваши предложения + опыт (портфолио).

Дизайн сайта
16 лет назад
kukuev
Гость 
78 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
Isehart
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$500
12 дней
Max11
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
Little15
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$350
3 дня
Красиво! Качественно! В срок! и нервы у человека - канаты!
Поработали. Был ряд спорных моментов. Утрясли.
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
16 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
7 дней
maDByte
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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16 лет назад
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