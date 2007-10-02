Простой дизайн сайта автомобильной тематики

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки276 просмотров
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Требуется простой шаблон для сайта.

Тематика: Авто

Должно быть предусмотрено 3-x уровневое меню (на главной странице только главное меню)

Основная навигация

Главная | О нас | Услуги | Вакансии | Контакты

подразделы пункта «о нас»

* История фирмы

* Руководство

* Партнёрам

* Пресс-центр

подразделы пункта «Партнёрам»

* Наши преимущества

* Стать партнером!

На внутренней втранице желательно чтобы присутствовала вот такая навигация типа «хлебные крошки» где все пункты кроме последнего ссылки

(О нас » Партнёрам » Наши преимущества)

Пример сайта с такой структурой, только нужно использовать другие визуалы по заданной тематике

http://www.express-site.ru/zenyukov/123/

Контакты

Зенюков Андрей

E-mail: [email protected]

ICQ: 457336212

Skype: zenyukov

Тел: (812)3287977

Дизайн сайта
16 лет назад
AndreyZ
Андрей 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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casinoplay
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
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16 лет назад
nick_denry
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$16
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faG
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
MW-Studio
Владимир 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
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16 лет назад
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