Простой дизайн сайта автомобильной тематики

Требуется простой шаблон для сайта.

Тематика: Авто

Должно быть предусмотрено 3-x уровневое меню (на главной странице только главное меню)

Основная навигация

Главная | О нас | Услуги | Вакансии | Контакты

подразделы пункта «о нас»

* История фирмы

* Руководство

* Партнёрам

* Пресс-центр

подразделы пункта «Партнёрам»

* Наши преимущества

* Стать партнером!

На внутренней втранице желательно чтобы присутствовала вот такая навигация типа «хлебные крошки» где все пункты кроме последнего ссылки

(О нас » Партнёрам » Наши преимущества)

Пример сайта с такой структурой, только нужно использовать другие визуалы по заданной тематике

http://www.express-site.ru/zenyukov/123/

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Контакты

Зенюков Андрей

E-mail: [email protected]

ICQ: 457336212

Skype: zenyukov

Тел: (812)3287977