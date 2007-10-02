Простой дизайн сайта автомобильной тематики

Необходим дизайн всех страниц готового сайта Концепт: "Игры на любой вкус" - игровой портал (не новостной, а площадка игр), содержащий все направления индустрии легких игр: casual игры, онлайн игры, игры для мобильных телефонов, большие многопользовательские ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется простой шаблон для сайта.
Тематика: Авто
Должно быть предусмотрено 3-x уровневое меню (на главной странице только главное меню)
Основная навигация
Главная | О нас | Услуги | Вакансии | Контакты
подразделы пункта «о нас»
* История фирмы
* Руководство
* Партнёрам
* Пресс-центр
подразделы пункта «Партнёрам»
* Наши преимущества
* Стать партнером!
На внутренней втранице желательно чтобы присутствовала вот такая навигация типа «хлебные крошки» где все пункты кроме последнего ссылки
(О нас » Партнёрам » Наши преимущества)
Пример сайта с такой структурой, только нужно использовать другие визуалы по заданной тематике
http://www.express-site.ru/zenyukov/123/
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Контакты
Зенюков Андрей
E-mail: [email protected]
ICQ: 457336212
Skype: zenyukov
Тел: (812)3287977
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