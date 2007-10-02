Исправить баг в дизайне.

Нужно полностью сделать редизайн сайта www.autotools.com.ua Дизайн должен сохранить корпоративные цвета, но стать более современным, модным и анимированным. Главное-профессиональным. Расстановка блоков и расположение флеш приблизительно должно сохранится (так как сайт на CMS) Хедер (флеш) должен нести ту же ...
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Имеется проблема:
Страница http://777icons.com/libs/network-icons.htm
правильно отображается под IE, но верхняя шапка рвется в FireFox.
Требуется пофиксить проблему.
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