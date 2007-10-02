Исправить баг в дизайне.

Необходимо разработать шапку и футер для сиджа. Название сиджа при переписке. Пример обрисовки смотрите на http://alfavids.com/ В шапке: название сайта + нарисовать с одной стороны тетю, которая раздевается перед веб-камерой, с другой - внимательного зрителя за монитором :) Бюджет ...