Полное обновление дизайна работающего сайта

Нужно полностью сделать редизайн сайта www.autotools.com.ua

Дизайн должен сохранить корпоративные цвета, но стать более современным, модным и анимированным. Главное-профессиональным.

Расстановка блоков и расположение флеш приблизительно должно сохранится (так как сайт на CMS)

Хедер (флеш) должен нести ту же информацию, что и старый - телефон и чем мы занимаемся.