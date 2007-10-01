Редизайн шапки сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок262 просмотра
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Нужно сделать редизайн шапки сайта profid.ru в стиле сайта tender.mos.ru

Прилагается вариант редизайна, который не подошел, но структура в правильном направлении и уже учтены некоторые особенности.

16 лет назад
sh1971
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
22 отзыва
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