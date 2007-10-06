Нужно сделать редизайн шапки сайта profid.ru в стиле сайта tender.mos.ru Прилагается вариант редизайна, который не подошел, но структура в правильном направлении и уже учтены некоторые особенности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать 10 кнопочек 88х31 в разных цветовых гаммах для http://www.newshouse.ru/
Требования:
1. GIF формат, неанимированные
2. Полностью отражать суть сайта "Дачный портал"
Оплата - 100$
Без предоплаты.
Присылать варианты на [email protected] с темой "Кнопочки 88х31 для NewsHouse.ru"
Прошу экономить время - ТЗ не будет, полностью самостоятельность. Необходимо понять суть проекта самому.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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