fabdes

Фарход Сайдуллаев fabdes

 
35 летУзбекистан/Ташкент
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Баннеры-------->>>>>>>>>>

Дизайн сайтов>>>>>>>>>>

Если вы хотите чтобы я вам сделал качественную работы тогда дайте мне время!

E-mail: info[.@.]fs.uz

fabdes[.@.]mail.ru

ICQ: 668599

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
ArtemZ
Германия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Небольшой логотип для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Dragonyava
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$35
10 баллов
16 лет назад
Баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lda
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Дизайн интернет-магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
quetzal
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$75
10 баллов
16 лет назад
Набор банеров для сайта аукциона.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
quetzal
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$75
10 баллов
16 лет назад
Набор банеров для сайта активной раскрутки.
Выслушал все предложения, и справился с заданием без усилий. Одним словом - профессионал.
Николай отличный заказчик. Знает что ему требуется сделать. Всегда рад тем заказчикам когда они знает что им требуется сделать. Работали по предоплате.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $400
нет рейтинга