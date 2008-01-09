Фарход Сайдуллаев fabdesfabdes
35 летУзбекистан/Ташкент
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Баннеры-------->>>>>>>>>>
Дизайн сайтов>>>>>>>>>>
Если вы хотите чтобы я вам сделал качественную работы тогда дайте мне время!
E-mail: info[.@.]fs.uz
fabdes[.@.]mail.ru
ICQ: 668599
Портфолио
- Rozetka - фирменный баннер685 просмотров
- Ideco Software187 просмотров
- Sakh.tv213 просмотров
- PChell162 просмотра
- Cinema-collection148 просмотров
- Ideco Software148 просмотров
- Wintergame.ru271 просмотр
- RoadMB inc.219 просмотров
- Ringtonz.ru296 просмотров
- Pedigree.ru [FLASH 500x140]572 просмотра
- Pedigree.ru - корм для собак [FLASH 240x400]727 просмотров
- Закрытый форум <смотреть [FLASH 468x60]478 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$35
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$75
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$75
10 баллов
16 лет назад
Выслушал все предложения, и справился с заданием без усилий. Одним словом - профессионал.
Ответный отзыв
Николай отличный заказчик. Знает что ему требуется сделать. Всегда рад тем заказчикам когда они знает что им требуется сделать. Работали по предоплате.
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $400
нет рейтинга