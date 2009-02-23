Небольшой логотип для сайта

Нужен логотип для сайта апартаменты посуточно. 250х60
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Требуется нарисовать небольшое лого для сайта компании, занимающейся предоставлением услуг в сфере IT. Возможные варианты: название компании и обвивающий её электрический импульс, название на фоне условной компьютерной сети и т.п.
Размер: ~200x50
Формат: исходник + gif или jpeg
Стучите в 944536
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