Лого для сайта bez-censory.ru

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт49 заявок719 просмотров
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Нужен логотип который я буду размещать на скринах. Чтоб был не объемный, схожий с тематикой сайта. Нестандартный подход приветствуется.

15 лет назад
xxxchrxxx
Роман 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Spamol
Максим 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$5
1 день
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