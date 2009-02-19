Лого для сайта bez-censory.ru

Имеется сайт для трекинга рабочего времени - http://timetracker.wrconsulting.com Требуется переделать логотип (вверху). Вот так: вместо слов WR Time Tracker там должно быть Anuko Time Tracker. Слово (уже готовый логотип) Anuko берем с сайта http://www.anuko.com - и ...
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Нужен логотип который я буду размещать на скринах. Чтоб был не объемный, схожий с тематикой сайта. Нестандартный подход приветствуется.
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