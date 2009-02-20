Замена логотипа в шапке сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок283 просмотра
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Здравствуйте!

Собственно надо просто изменить логотип в шапке- название другого домена на название моего сайта так чтобы как будто он там всегда и был! Адрес сайта http://relax-video.net

15 лет назад
RUSSIA
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Journeyman
Алекс 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Когда посмотрел примеры работ (портфолио) данного исполнителя то не было сомнений что человек в дизайне специалист. Данный исполнитель практически моментально сделал мне лого которое меня вполне устроило-а самое главное идеально подошло к шапке сайта - и по правильно подобранной цветовой гамме и по размеру! Спасибо!
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