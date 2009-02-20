Замена логотипа в шапке сайта

Когда посмотрел примеры работ (портфолио) данного исполнителя то не было сомнений что человек в дизайне специалист. Данный исполнитель практически моментально сделал мне лого которое меня вполне устроило-а самое главное идеально подошло к шапке сайта - и по правильно подобранной цветовой гамме и по размеру! Спасибо!