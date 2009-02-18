Нужно разработать логотипы названий компаний

Есть например блабла.ру логотип и есть сам "блабла.ру" нужно похожим или по стилистике шрифта схожим сделать один.блабла.ру два.блабла.ру тобишь просто подорать похожий шрифт и сделать его в gif прозрачном. на связи буду завтра утром-обед. нужно сделать в течении 1-2 часов. задача ...