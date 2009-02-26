Нарисовать логотип для компании

1. Требуется вёрстка и натяжка на движок уже готового дизайна+ настройка сайта, подключение дополнительных модулей. 2. Создать логотип Более детально расскажу всё выбранному исполнителю. Прошу огласить примерные сроки и бюджет. ЗЫ: в личку не писать, сообщения буду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать логотип для автокосметического центра.
Подробности в кратком брифе.
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