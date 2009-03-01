Сверстать сайт + создать лого

Илья один из немногих фрилансеров, которого я бы действительно назвал профессионалом своего дела. Пожалуй, из тех что я знаю – единственный. Цены достаточно высокие, но это стоит того продукта, который получаем в итоге! Строго выдерживает все сроки, как планируются. Всё качственно и надёжно. Дизайн сайта и логотип сделал именно такой, какой и был нужен – понял мои требования всего с двух строчек. Просто, строго, красиво и понятно. Верстка – корректно отображается везде где только может читаться HTML. По части программинга – просто нет нареканий, даже если надумывать. Несмотря на некоторую корявость представленного мной Технического Задания, Илья как будто прочитал мои мысли, и через установленный срок я увидел именно тот продукт, который был нужен! Удачи и много новых клиентов! Всё остальное у тебя уже есть!