Логотип для сообщества разработчиков

# 1 — $

В следствие неудовлетровнностью результатами прошлого конкурса по созданию логотипа сообщества разработчиков г. Иваново (ни один логотип не прошел отбор), идея была немного изменена:

требуется создать логотип Ивановского сообщества программистов, на нем должна быть изображена невеста (символ города) работающая за компьютером/ноутбуком (или что-то в этом духе). Название сообщества: ivcoder.ru (может отсутвовать на лого).