Логотип для сообщества разработчиков

Описание компании - Производитель продукции из оцинкованной стали. Изготавливают весь ассортимент профилей и крепежных элементов для монтажа гипсокартонных систем. Недавно был открыт еще один цех по производству продукции для штукатурных работ: маячная рейка (маяк) и ...
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В следствие неудовлетровнностью результатами прошлого конкурса по созданию логотипа сообщества разработчиков г. Иваново (ни один логотип не прошел отбор), идея была немного изменена:
требуется создать логотип Ивановского сообщества программистов, на нем должна быть изображена невеста (символ города) работающая за компьютером/ноутбуком (или что-то в этом духе). Название сообщества: ivcoder.ru (может отсутвовать на лого).
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