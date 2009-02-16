Приватный проект для Journeyman

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки114 просмотров
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"переделать логотип"

15 лет назад
seofirefox
Сергей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Journeyman
Алекс 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)
15 лет назад
$20
1 день
Все как всегда на высоком уровне просто супер а не исполнитель - всегда делает свою работу лучше чем сам представляю а главное раньше указанного срока - заказываю у него уже не первый проект и так будет дальше