Логотип студии мебели Джаз

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт77 заявок2940 просмотров
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#1$

Студия мебели Джаз

занимается: кухни, шкафы купе

Нужен логотип, по цвету предпочтений нет

По стилю варианты: аля фильм стиляги, чтото из джазового оформления американских исполнителей или чтото строгое.

Конкурс завершится в понедельник.

Добавлю всех, кто пожелает, правда бываю не часто на веблансе, так что ждите ;)

15 лет назад
an_alians
Виталий 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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