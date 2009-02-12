Логотип+дизайн сайта+последующая вёрстка

Могу с полной ответственностью заявить, что Илья профессиональная "скорая дизайнерская помощь" высшего класса! До того момента, как я обратилася к Илье, за наш заказ пробовали браться несколько дизайнеров. Однако, все, что было нам предложено, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Илье же удалось сотворить невозможное ? в максимально сжатые сроки сделать потрясающий логотип и дизайн сайта. Оригинальные идеи, качественное исполнение. Реально профи! К тому же очень приятный отзывчивый человек. Илья, спасибо тебе огромное! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!