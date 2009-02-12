Логотип+дизайн сайта+последующая вёрстка

$400
Логотипы и ЗнакиЗавершен54 заявки603 просмотра
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Требуется разработать логотип и дизайн сайта для Веб студии+последующая его вёрстка. Хочется чего то креативного,нового, незабываемого)

Все предложения оставляйте в проекте. Сам свяжусь с выбранным исполнителем.

Дизайн сайта
15 лет назад
SaintFear
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
faviart
Илья 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
33 отзыва
15 лет назад
$400
3 дня
Могу с полной ответственностью заявить, что Илья профессиональная "скорая дизайнерская помощь" высшего класса! До того момента, как я обратилася к Илье, за наш заказ пробовали браться несколько дизайнеров. Однако, все, что было нам предложено, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Илье же удалось сотворить невозможное ? в максимально сжатые сроки сделать потрясающий логотип и дизайн сайта. Оригинальные идеи, качественное исполнение. Реально профи! К тому же очень приятный отзывчивый человек. Илья, спасибо тебе огромное! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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