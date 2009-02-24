Разработка логотипа для ООО РМС

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок470 просмотров
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#1$

Необходимо разработать логотип для компании, оперирующей на рынке промышленного оборудования.

15 лет назад
raimanov
Азат Рай 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Logoshow
Азиз 
37 летШвейцария
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
35 отзывов
15 лет назад
Прекрасная работа! Четкое понимание потребности заказчика, быстрая реакция плюс осмысленное исполнение. Все это определяет в исполнителе высокий профессионализм. Планирую в будущем размещать заказы только у этого исполнителя. Спасибо за работу и за полученное удовольствие от сотрудничества.
Отличный заказчик. Работали внести по нескольким проектам. Очень адекватный человек как в общении, так и в работе. Надеюсь, что в будем сотрудничать и в дальнейшем. Азат, спасибо Вам большое за интересные проекты.
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Logoshow
Азиз 
37 летШвейцария
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
35 отзывов
15 лет назад
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