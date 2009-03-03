Необходимо разработать логотип для компании, оперирующей на рынке промышленного оборудования.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется логотип проекта На лекцию. Суть проекта - распространение бесплатных тетрадей в ВУЗах.
Добавляю не всех. Непрофессионалов прошу не обращаться.
Бюджет 2500 рублей. Исходник нужен в векторе.
Победителю сразу же оплата на яндекс-деньги.
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