Логотип проекта "На лекцию"

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок1623 просмотра
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#1$

Требуется логотип проекта На лекцию. Суть проекта - распространение бесплатных тетрадей в ВУЗах.

Добавляю не всех. Непрофессионалов прошу не обращаться.

Бюджет 2500 рублей. Исходник нужен в векторе.

Победителю сразу же оплата на яндекс-деньги.

15 лет назад
Runamedia
Медиа 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Победитель конкурса
OutOfMind
Костя Че 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
Отличная работа! Попадание с идей логотипа в цель на 100% плюс высокопрофессиональное исполнение! Рекомендую!
Вменяемое общение, адекватная оплата, однозначно приятное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
OutOfMind
Костя Че 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
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