Логотип для строительной компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен83 заявки850 просмотров
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Здравствуйте, коллеги.

Необходимо разработать, предложить идеи для логотипа организации, занимающейся продажей строительных материалов.

Бюджет ограничен, легенда не требуется. Вариант на белом фоне и на черном. Естественно нужен вектор.

Выбираю по портфолио и цене.

Прошу оставлять предложения С ЦЕНОЙ (можно плюс-минус) только ТУТ.

Спасибо

p.s. еще необходимо разработать визитки и фирменный бланк.

15 лет назад
ivan_boika
Беларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
DilE
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
2 дня
Денис отлично справился с задачей, было приятно посотрудничать. Буду обязательно обращаться :)
Было приятно работать. Положительный, понимающий человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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