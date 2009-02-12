Необходимо разработать логотип типографии "Махаон". Оперативная полиграфия за 24 часа. Уважаемые дизайнеры! Я уже в конкурс добавила участников портфолио, которых мне показались привлекательными, но до сих пор ни одного варианта не видела. Но продожаю ждать, надеяться ...