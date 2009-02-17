Логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен60 заявок1588 просмотров
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#1$

Нужен логотип.

Сайт www.marryday.kz

Цвета белый, серый, темнокрасный (как на сайте).

Текс для логотипа:

www.marryday.kz

Все для свадьбы!

15 лет назад
Romashka007
Анастасия 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Победитель конкурса
designerka
Оксана 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
Оксана разработала несколько вариантов логотипа. Работу предоставила очень оперативно. Рекомендую.
Очень довольна совместной работой. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
designerka
Оксана 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
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