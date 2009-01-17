Romashka007

Нужно "натянуть" новый дизайн на сайт. Макет в PSD. Сайт www.armsport.kz. Система управления Joomla 1.5.20. Соблюдение кроссбраузерности (IE, FF, Opera, Mozilla и другие). Валидность кода. Прошу указывать сроки и сумму.
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Нужен редизайн сайта http://www.armsport.kz. Сайт на системе joomlaДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно поправить кодировку для сайта www.armsport.kz. Сейчас там вместо букв вопросики. И решить такую проблему как "Невозможно подключиться к серверу базы данных". Жду ваших предложений по ценам и срокам.Прочее1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно продвинуть сайт http://www.marryday.kz в поисковых системахПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо наполнить форум http://www.marryday.kz/component/option,com_fireboard/Itemid,30/ Создать имитацию общения. Оплачиваются: Осмысленные сообщения содержащие минимум три развернутых предложения текста минимум от 200 символов, написанные "в тему". Жду ваших предложенийНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Нужен логотип. Сайт www.marryday.kz Цвета белый, серый, темнокрасный (как на сайте). Текс для логотипа: www.marryday.kz Все для свадьбы!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Нужен баннер для сайта http://www.marryday.kz. Размер 125х125. Баннер должен быть в стиле шапки сайта. шапка сайта в приложении. Информация для баннера может быть следующей. marryday.kz. Все для свадьбы! Все про свадьбу!Баннеры2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужно 13 картинок 135х135пикселей для свадебного сайта. Для этой страницы. www.marryday.kz/index.php.. Необходимо чтобы стиль этих картинок соответствовал стилю шапки сайта. Шапка сайта в приложении. Указывайте цену и срок работы.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Система управления Joomla 1.0.15. Соблюдение кроссбраузерности (IE, FF, Opera и другие). Валидность кода. Пожалуйста, указывайте сроки и суммуHTML-верстка17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Уважаемые Веблансеры! Необходим редизайн всего сайта www.marryday.kz. Система управления: Joomla 1.0.15 Stable Концепция сайта и структурные элементы должны остаться. Необходимо лишь поменять внешний вид. Название сайта: «MarryDay.kz» и Слоган: «Твой счастливый день!» ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо написать коммерческое предложение. Хорошее, ясное, понятное. Суть коммерческого предложения: привлечение рекламодателей для размещение рекламы на сайте MarryDay Аудитория: компании-организаторы свадебных торжеств, тамады, ведущие, агентства по прокату авто, свдебные салоны, салоны красоты, кондитерские, и все все ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Название сайта: MarryDay Аудитория: все, кто готовится к свадьбеКопирайтинг23 заявкиЗакрыт15 лет назад