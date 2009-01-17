Romashka007

Выражаем Александру Винокурову свою благодарность за творческий подход к работе и нестандартность мышления. Александр очень оперативно выполнил работу по разработке дизайна для сайта. Предложил свое видение проекта. Дизайн получился очень креативным в плане графики и удобочитаемым. Очень оперативно ведет переписку. Рекомендуем.