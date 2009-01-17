Romashka007

Анастасия Romashka007

 
36 летКазахстан/Алматы
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поправить кодировку

    Нужно поправить кодировку для сайта www.armsport.kz. Сейчас там вместо букв вопросики. И решить такую проблему как "Невозможно подключиться к серверу базы данных". Жду ваших предложений по ценам и срокам.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить форум

    $50

    Необходимо наполнить форум http://www.marryday.kz/component/option,com_fireboard/Itemid,30/ Создать имитацию общения. Оплачиваются: Осмысленные сообщения содержащие минимум три развернутых предложения текста минимум от 200 символов, написанные "в тему". Жду ваших предложений

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип

    $50

    Нужен логотип. Сайт www.marryday.kz Цвета белый, серый, темнокрасный (как на сайте). Текс для логотипа: www.marryday.kz Все для свадьбы!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен баннер

    $20

    Нужен баннер для сайта http://www.marryday.kz. Размер 125х125. Баннер должен быть в стиле шапки сайта. шапка сайта в приложении. Информация для баннера может быть следующей. marryday.kz. Все для свадьбы! Все про свадьбу!

    Баннер для сайта
    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • 13 картинок 135х135пикселей для свадебного сайта

    Нужно 13 картинок 135х135пикселей для свадебного сайта. Для этой страницы. www.marryday.kz/index.php.. Необходимо чтобы стиль этих картинок соответствовал стилю шапки сайта. Шапка сайта в приложении. Указывайте цену и срок работы.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна верста макета

    Система управления Joomla 1.0.15. Соблюдение кроссбраузерности (IE, FF, Opera и другие). Валидность кода. Пожалуйста, указывайте сроки и сумму

    Joomla
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен редизайн сайта

    $250

    Уважаемые Веблансеры! Необходим редизайн всего сайта www.marryday.kz. Система управления: Joomla 1.0.15 Stable Концепция сайта и структурные элементы должны остаться. Необходимо лишь поменять внешний вид. Название сайта: «MarryDay.kz» и Слоган: «Твой счастливый день!» ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Коммерческое предложение

    $50

    Необходимо написать коммерческое предложение. Хорошее, ясное, понятное. Суть коммерческого предложения: привлечение рекламодателей для размещение рекламы на сайте MarryDay Аудитория: компании-организаторы свадебных торжеств, тамады, ведущие, агентства по прокату авто, свдебные салоны, салоны красоты, кондитерские, и все все ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
vitaly-go
Виталий 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$17
10 баллов
9 лет назад
13 картинок 135х135пикселей для свадебного сайта
сенкс
Спасибо за быструю, оперативную и креативную работу. И самое главное - по разумной цене. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
leitoline
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Редизайн
Прекрасный заказчик, чётко понимает то чего хочет. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Выражаем Александру Винокурову свою благодарность за творческий подход к работе и нестандартность мышления. Александр очень оперативно выполнил работу по разработке дизайна для сайта. Предложил свое видение проекта. Дизайн получился очень креативным в плане графики и удобочитаемым. Очень оперативно ведет переписку. Рекомендуем.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Продвижение сайта
Ответственная заказчица, работать приятно, оплатила без задержаний
nastyusha2007
Olga 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
20 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
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Анастасия - прекрасный заказчик, я осталась очень довольна работой с ней. На любой вовпрос- всегда пожалуйста ответ, помощь в технических вопросах, своевременная оплата. Только самые хорошие впечатления от работы с человеком. Моя оценка 100 баллов+!
Очень довольна работой Ольги. Форум получился интересным и оживленным. Работает быстро, пишет интересно. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
designerka
Оксана 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Логотип
Очень довольна совместной работой. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Оксана разработала несколько вариантов логотипа. Работу предоставила очень оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв