Наполнить форум

$50
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок213 просмотров
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Необходимо наполнить форум http://www.marryday.kz/component/option,com_fireboard/Itemid,30/

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Осмысленные сообщения содержащие минимум три развернутых предложения текста минимум от 200 символов, написанные "в тему".

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15 лет назад
Romashka007
Анастасия 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
nastyusha2007
Olga 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$15
2 дня
Очень довольна работой Ольги. Форум получился интересным и оживленным. Работает быстро, пишет интересно. Рекомендую всем.
Анастасия - прекрасный заказчик, я осталась очень довольна работой с ней. На любой вовпрос- всегда пожалуйста ответ, помощь в технических вопросах, своевременная оплата. Только самые хорошие впечатления от работы с человеком. Моя оценка 100 баллов+!
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