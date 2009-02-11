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Нужно наполнить сайт полезной информацией
Вот сайт: http://webeducation.kz/
Вот его рубрики:
* Дизайн сайтов
* Управление проектом
* Управление (CMS)
* Верстка сайта
* Веб-программирование
* Поисковые системы
* Контекстная реклама
* Продажа ссылок
* Seo-копирайтинг
* SMO
* Менеджмент проектов
* Реклама в Интернет
* Продвижение сайтов
* Создание сайтов
Нужно каждую рубрику наполнить материалом. Материалы все должны быть образовательного характера в области веб-разработок.
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