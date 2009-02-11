Копирование каталога интернет-магазина

Итак мне нужен ответственный сотрудник, который до утра заполнит каталог сайта 1500 позиций. Требования к кандидату целеустремлённость, хотя бы один положительный отзыв, возможность проработать все 1500 позиций до утра (3-4 часа по моим прогнозам). Что ...